أحمد شوبير: الفيفا وافق على طلبات الجمعية العمومية للاتحاد المصري

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كشف الاعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتتماعي تويتر عن موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم على طلبات الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم حيث كتب :"نهائيا الفيفا يوافق علي كل طلبات الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره المصرى وسيتم اقرارها في اجتماع الجمعيه العموميه يوم28 نوڤمبر الجارى واجراء انتخابات بعدها مباشرة.”

يأتي على رأس تلك التعديلات وجود قائمة انتخابية موحدة ، السماح لمن سبق له العمل بالأعمال الإدارية بالتقدم للترشح ، تفعيل بند تأدية الخدمة العسكرية شرط للترشح ، عدم السماح لمن امضي دورتين متتاليتين بالترشح إلا لمنصب أعلي من منصبه السابق مما يعطي الفرصة لوجود أسماء جديدة .

جاء ذلك الرد بناء على طلب من اللجنة الثلاثية لمسؤولي الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى بناءاُ على طلب الجمعية العمومية

و من المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الكرة ستقام خلال شهر ديسمبر وقبل انتهاء فترة لجنة التطبيع المكلفة بادارة شئون الجبلاية في 5 ينايرالمقبل.