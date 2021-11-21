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الأنبا باسيليوس يترأس قداس المئوية الأولى لانتقال مؤسسة رهبنة فرنسيسكانيات صغيرات القلب المقدس

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الأنبا باسيليوس يترأس قداس المئوية الأولى لانتقال مؤسسة رهبنة فرنسيسكانيات صغيرات القلب المقدس الأنبا باسيليوس يترأس قداس المئوية الأولى لانتقال مؤسسة رهبنة فرنسيسكانيات صغيرات القلب المقدس

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ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأحد، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على انتقال الأم الطوباوية ماريا مارجريتا كاياني، مؤسسة رهبنة فرنسيسكانيات صغيرات القلب المقدس، بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس.

كان في استقبال الأنبا باسيليوس، الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب يوحنا صموئيل، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي باسم جاد، وراهبات فرنسيسكانيات صغيرات القلب المقدس، وشعب الرعية.

وألقى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان «أنواع الاشواك»، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة الأب المطران للأحوال الرعوية للكنيسة، ومشاركة الأخوات الراهبات الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى للميلاد السماوي لمؤسسة الرهبنة.

المصرى اليوم

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