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الرئيس التونسي يناقش تشكيل مع وزير الخارجية الأمريكي

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الرئيس التونسي يناقش تشكيل الحكومة مع وزير الخارجية الأمريكي الرئيس التونسي يناقش تشكيل مع وزير الخارجية الأمريكي
"بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح شفافة وشاملة

الرئيس التونسي يناقش تشكيل الحكومة مع وزير الخارجية الأمريكي

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الأحد"، بأن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات الأخيرة هناك، ومن بينها تشكيل الجديدة.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن" دعا إلى عملية إصلاح تتسم بالشفافية والشمول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لتونس لدى إعلانها جدول الإصلاح السياسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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