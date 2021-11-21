«العليا الدائمة لحقوق الإنسان»: الخطة الوطنية للطفولة والأمومة تحقق رؤية متكاملة للنهوض بأحوال الأطفال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2018-2030) يحققان رؤية متكاملة، للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل في إطار رؤية مصر 2020-2030، ووفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.

وأصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الطفل، في مختلف المجالات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر كل عام.

يأتي التقرير في إطار سلسلة التقارير التي دأبت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على إصدارها في إطار احتفال مصر بالأيام الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بضمان وتعزيز حقوق جميع المواطنين، في إطار وفائها بالاستحقاقات المنصوص عليها دستوريًا وبتعهداتها الدولية في هذا المجال.

تضمن التقرير استعراضًا لأهم التطورات التشريعية التي شهدها العام الماضي لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها: صدور قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لمواجهة التنمر، تشديد العقوبات لمواجهة جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، فضلًا عن إنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

نوه التقرير إلى إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب»(2021-2030)، والتي تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة للأطفال والشباب، والارتقاء بجودة الحياة لهم، وذلك بجانب ما نصت عليه«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» من مستهدفات لدعم حقوق الطفل.

استعرض التقرير السياسات والبرامج التي تبنتها الحكومة المصرية من أجل دعم وتعزيز حقوق الأطفال، في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على جميع الأصعدة، فضلًا عن أدوار الجهات الوطنية الأخرى في مجالات مكافحة ظاهرتي زواج الأطفال وعمالة الأطفال.