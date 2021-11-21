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179 طالبا مرشحا لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد

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179 طالبا مرشحا لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد 179 طالبا مرشحا لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد

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أعلنت جامعة الوادى الجديد، الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة، حيث تضم الكشوف المبدئية 179 طالبا وطالبة مرشحا من مختلف الكليات، بواقع 71 مرشحا بكلية التربية، 22 مرشحا بكلية الآداب، 21 مرشحا بكلية الزراعة، 20 مرشحا بكلية التربية الرياضية، 19 مرشحا بكلية العلوم، و12 مرشحا بكلية الطب البيطرى، و14 مرشحا بكلية الطب البشرى.

وقال الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون التعليم والطلاب، إنه يتم متابعة انتخابات الاتحادات الطلابية، وغدا الإثنين 22 نوفمبر سيتم تلقي الطعون، والثلاثاء 23 نوفمبر سيتم فحص الطعون المقدمة، والأربعاء 24 نوفمبر سيتم إعلان الكشوف النهائية، والفترة من 25 نوفمبر تبدأ الدعاية الانتخابية، وستبدأ إنتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رؤساء الإتحادات ونوابهم على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، وستجري إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه يوم 2 ديسمبر، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء اإحادات الطلاب بالكليات باشراف إدارة الشؤون القانونية بالجامعة.

المصرى اليوم

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