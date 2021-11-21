«الصحة» تعلق على تراجع معدل الإصابات: لا يعني انكسار المرحلة الرابعة لـ«كورونا»

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا، مازال في مرحلة التذبذب صعودا وهبوطا ولا يمكن قياس الذروة في هذا الوقت.

وأوضح عبدالغفار، في بيان الأحد، أن السبب في تحديد موعد الذروة، مقترن بعدد من المعايير والمؤشرات لثبات واستقرار في منحنى الإصابات، والوفيات لعدة أيام متتالية، ثم يعقبها انخفاض بالإصابات اليومية لعدة أيام وحينها نستطيع القول أن المرحلة الرابعة بدأت في الانكسار.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت أنه تم تسجيل 902 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

في سياق آخر، أعلنت الوزارة استقبال 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا من المقرر وصولها لمصر بنهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن اللقاحات تشمل: جونسون، فايزر، استرازينكا، وذلك ضمن خطة الدولة في توفير اللقاحات من مختلف مصادرها وبما يعزز المخزون الاستراتيجي، مؤكدة أنه من المتوقع الوصول إلى تطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار تطعيم 6500 مواطن حتى الآن بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطتي «السادات والشهداء» بمترو الأنفاق، ومحطة قطارات مصر «برمسيس»، وذلك ضمن حملة «معًا نطمئن سجل الآن»، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.

كما أعلن استمرار إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل وتلقي اللقاح، داخل محطات مترو الأنفاق، ومحطة مصر للقطارات، لافتة إلى أنه جار العمل على استكمال تثبيت باقي الـ4 المراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل ( مركزين بالسادات، مركز بالشهداء وآخر بالعتبة)، بالإضافة إلى 9 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، العباسية وحلوان).