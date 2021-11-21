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«أصبحت عروسة».. تعرف على طفلة «حرامية كي جي 2» و«خالتي فرنسا» بعد مرور 20 عامًا (صور)

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«أصبحت عروسة».. تعرف على طفلة «حرامية كي جي 2» و«خالتي فرنسا» بعد مرور 20 عامًا (صور) «أصبحت عروسة».. تعرف على طفلة «حرامية كي جي 2» و«خالتي فرنسا» بعد مرور 20 عامًا (صور)

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كثير منا يتغير شكله بعد مرور العمر، وأصبح هناك الكثير من الأطفال الذين عشنا معهم مرحلة طفولتهم من خلال الأعمال التي شاركوا فيها سواء في السينما أو الدراما، منهم من أكمل طريقة في الفن ومنهم من ابتعد ولم يظهر مرة أخرى.

في عام 2001، قدم النجم كريم عبدالعزيز فيلم «حرامية في كي جي 2» وهو من بطولة ماجد الكدواني وحنان ترك وتأليف بلال فضل وإخراج ساندرا نشآت، وظهرت وقتها في الأفيش أسم وصورة الطفلة مها عمار، والتي كانت وقتها تحتل نجومية كبيرة في عالم الطفولة آنذاك وحققت شهرة واسعة جعلتها تدخل في أعمال أخرى وظهرت في كليب "بابا فين".

وبعدها شاركت في بطولة فيلم «خالتي فرنسا» مع عبلة كامل ومنى زكي في عام 2004، حيث اشتهرت في العملين بدور مع حرامية سواء في كي جي تو أو خالتي فرنسا.

الطفلة مها عمار من مواليد 1994 شاركت في بطولتها في 5 أفلام وقدمت العديد من المسلسلات وقتها.

صاحبة العشرينات من العمر والتي اختفت بعد نجاحها ذهبت مع والدها ووالدتها وتعملت في إحدى الجامعات بألمانيا مع شقيقتها لينا وأصبحت شابة كبيرة.

مها عمار تعود خلال الفترة المقبلة إلى بعد سنوات تاركة خلفها أعمال هامة شاركت فيها منذ الفطولة وبالكاد تعرفها بعدما تغير شكلها تماما وأصبحت عروسة.

مها عمار بطلة فيلم خالتي فرنسا وحرامية في كي جي 2 بعد مرور 20 عامًا
مها عمار بطلة فيلم خالتي فرنسا وحرامية في كي جي 2 بعد مرور 20 عامًا
مها عمار بطلة فيلم خالتي فرنسا وحرامية في كي جي 2 بعد مرور 20 عامًا
مها عمار بطلة فيلم خالتي فرنسا وحرامية في كي جي 2 بعد مرور 20 عامًا
مها عمار بطلة فيلم خالتي فرنسا وحرامية في كي جي 2 بعد مرور 20 عامًا

المصرى اليوم

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