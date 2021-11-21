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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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أصيب 3 أشخاص، الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق بني سويف- الفيوم الجديد، أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بني سويف- الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم يوسف بدير كمال 18 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وثابت شعبان السيد 25 سنة، مصاباً بكدمات بالظهر، وعيد سيد حميده 40 سنة النويره مصاباً بكدمات بالظهر وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

المصرى اليوم

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