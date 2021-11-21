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متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح

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متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح
شدد على ضرورة عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح

توقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، انتشاراً لـلإنفلونزا الموسمية في المملكة، داعيًا الجميع إلى عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة لأخذ اللقاح حماية لهم ولمجتمعهم.

وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، "مع التراخي الموجود نتوقع انتشار الإنفلونزا وقد تكون أشد حسب بعض الدراسات، لذلك من المهم التذكير بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسل اليدين وترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين عندما نعتقد بوجود ازدحام أو الأعراض، وعلى المصاب بالإنفلونزا أن يعزل نفسه ويبتعد عن مخالطة الآخرين حفاظًا على صحته وصحتهم".

وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية، مضيفاً: "فهي ليست خاصة فقط بفترة جائحة كورونا لأنها تحمينا بإذن الله من الإصابات والعدوى بمثل هذه الفيروسات والأمراض".

ولفت متحدث الصحة إلى توفر لقاح الإنفلونزا في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أكثر من نصف مليون من السكان أخذوا التطعيم، مهيباً بالجميع المبادرة لتلقي هذا اللقاح حماية لهم ولغيرهم وتجنبًا لتعرضهم للوعكات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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