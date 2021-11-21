أخبار عاجلة

محمد شريف: تلقيت عرضين للإحتراف .. والأهلي قام بتعديل عقدي -
تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية -
هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟ -
رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة -
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي -
محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي -
خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب -
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد -
نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون» -
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اجتماع عاجل للجنة لتقديم إعتذار بعد أنباء عودة

Print
اجتماع عاجل للجنة الزمالك لتقديم إعتذار بعد أنباء عودة مرتضى منصور اجتماع عاجل للجنة لتقديم إعتذار بعد أنباء عودة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تجمع حاليا اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لبحث تقديم اعتذار عن الإستمرار حتى نهاية مدة تكليفها بإدارة نادى الزمالك المقررة بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد انباء عودة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الذى صدر حكما بعودته لقيادة القلعة البيضاء، بعد تجميده لمدة عام كامل، منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتنتظر اللجنة فى الوقت الحالى، تأكيد قرار عودة مرتضى منصور من وزارة الشباب والرياضة، لتقديم الإعتذار عن الإستمرار فى قيادة النادى بشكل رسمي، حيث من المقرر ان يستلم مرتضي منصور إدارة الزمالك بعد غد الثلاثاء.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات المقبلة داخل أروقة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة والتي تدير النادي.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد في الساعات الجارية جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق لوضع خارطة الطريق.

عودة مرتضي منصور رئيسا لنادي

وأوضح المصدر أن الوزير قرر عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل.

وشدد المصدر على أن رحيل اللجنة المؤقتة الحالية سيكون يوم 23 نوفمبر الحالي بعد 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدًا الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي

محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي

خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب

خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب

نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون»

نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون»

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري