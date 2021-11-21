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تجمع حاليا اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لبحث تقديم اعتذار عن الإستمرار حتى نهاية مدة تكليفها بإدارة نادى الزمالك المقررة بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد انباء عودة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الذى صدر حكما بعودته لقيادة القلعة البيضاء، بعد تجميده لمدة عام كامل، منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتنتظر اللجنة فى الوقت الحالى، تأكيد قرار عودة مرتضى منصور من وزارة الشباب والرياضة، لتقديم الإعتذار عن الإستمرار فى قيادة النادى بشكل رسمي، حيث من المقرر ان يستلم مرتضي منصور إدارة الزمالك بعد غد الثلاثاء.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات المقبلة داخل أروقة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة والتي تدير النادي.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد في الساعات الجارية جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق لوضع خارطة الطريق.

عودة مرتضي منصور رئيسا لنادي الزمالك

وأوضح المصدر أن الوزير قرر عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل.

وشدد المصدر على أن رحيل اللجنة المؤقتة الحالية سيكون يوم 23 نوفمبر الحالي بعد 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدًا الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.