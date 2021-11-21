أخبار عاجلة

محمد شريف: تلقيت عرضين للإحتراف .. والأهلي قام بتعديل عقدي -
تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية -
هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟ -
رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة -
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي -
محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي -
خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب -
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد -
نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون» -
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.401 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن

Print
في أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.401 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن في أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.401 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن
بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء

في أسبوع..

تمكَن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.401 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن؛ منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و600 لغم مضاد للدبابات، و793 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

ونُزِع في محافظة عدن 48 لغمًا مضادًا للدبابات و96 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف نُزِع 427 لغمًا مضادًا للدبابات و126 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الجوف، ونُزِع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية اليتمة، إلى جانب نزع 29 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية خب الشعف.

وتمكن فريق "مسام" في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، إضافة إلى 13 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و22 ذخيرة غير متفجرة في عزلة كرش بمحافظة لحج، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب نُزِع 31 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات و533 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز استطاع فريق "مسام" نزْع لغم واحد مضاد للأفراد و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و4 ألغام مضادة للأفراد و13 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، و3 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة ذخيرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 4.409 ألغام، ليصل إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 289 ألفًا و46 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة من دون تهديدات أو مخاطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار