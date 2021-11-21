حقيقة إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى من المنزل.. و احوال الطقس اليوم

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محمد شريف: تلقيت عرضين للإحتراف .. والأهلي قام بتعديل عقدي
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الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون»
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:39 صباحاً
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 01:23 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
حقيقة إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى من المنزل.. و احوال الطقس اليوم
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فيديو اليوم السابع
الأحد 21 نوفمبر 2021 04:19 مساءً
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