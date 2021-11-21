بعد معادلة رقمه.. كراوتش مازحًا: «أحسنت يا مو»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مازح الدولي الإنجليزي بيتر كراوتش، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وستوك سيتي السابق، الفرعون المصري محمد صلاح بعد وصولة لـ 108 هدف معادلًا رقم كراوتش.

وتمكن فريق ليفربول أمس بمشاركة محمد صلاح من الفوز على نظيره أرسنال، برباعية نظيفة، على ملعب آنفيلد، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق مازحًا لاعب ليفربول السابق بيتر كراوتش، على هدف محمد صلاح الذي أحرزه أمس، ووصل للهدف 108 معادلًا رقم الدولي الإنجليزي، بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال: «أحسنت يا مو، لقد أحتجت لـ1104 مباراة لتسجيل هذا العدد من الأهداف، لقد فعلها بشكل أسرع وهذا رائع».

وسجل محمد صلاح أمس هدفًا ساهم بفوز فريقه أمام أرسنال بنتيجة 4-0، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي منفردًا برصيد 11 هدف.

وأصبح صلاح في المركز الـ25 في قائمة هدافي البريميرليج عبر تاريخه، بوصوله للهدف 108 معادلًا رقم كراوتش، ومازال أمامه الكثير لتحقيق الأرقام القياسية.

بعد الفوز أمس يحتل ليفربول المركز الـ2 برصيد 25 نقطة، فارقًا بـ 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر، وفي انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.