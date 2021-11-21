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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين وخاض الثنائي محمد أشرف روقا والإيفواري رزاق سيسيه تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالنادي.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر خوض الفريق لتدريبه اليوم الأحد في الثالثة والنصف عصرا باستاد الكلية الحربية، استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.