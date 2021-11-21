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قبل مواجهة البنك الأهلي.. ثنائية زيزو والسعيد تقود لثلاثة انتصارات في الدوري

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قبل مواجهة البنك الأهلي.. ثنائية زيزو والسعيد تقود الزمالك لثلاثة انتصارات في الدوري قبل مواجهة البنك الأهلي.. ثنائية زيزو والسعيد تقود لثلاثة انتصارات في الدوري

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أصبحت ثنائية أحمد السيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وزميله عمر السعيد مهاجم الأبيض علامة مميزة في مباريات الدوري الممتازخلال الموسم الحالي وذلك قبل مواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة للبطولة والمقررة إقامتها في الثامنة مساء الإثنين المقبل.

وسجل الثنائي في فوز الزمالك بهدفين دون رد على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وجاء الهدف الأول عن طريق زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 84، قبل أن يسجل عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 94.

ويستعرض الموقع الرسمي للزمالك سلسلة تألق الثنائي في التقرير التالي:

في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز الزمالك على إنبي بهدفين الأول كان عن طريق زيزو من ركلة جزاء والثاني للسعيد برأسية قوية بعد عرضية من زيزو.

وشهدت الجولة الثانية فوز الزمالك على طلائع الجيش وجاء الهدف الأول عن طريق زيزو من ركلة جزاء والثاني عن طريق عمر السعيد أيضا برأسية قوية بأسيست من زيزو.

وعاد الثنائي للتألق خلال مواجهة أمس أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، استعاد بهما الزمالك الانتصارات في الدوري.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له الإثنين المقبل والتي ستقام باستاد القاهرة.

المصرى اليوم

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