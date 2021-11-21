الانفجار في معبر نصيب لم يؤثر على حركة البضائع والركاب

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جى بي سي نيوز :- أكد مصدر مسؤول أن الانفجار الذي وقع صباح، اليوم السبت، على الحدود الأردنية السورية معبر "نصيب" لم يؤثر على حركة نقل البضائع والركاب بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع على الجانب السوري من الحدود وبعيدا عن النقطة الحدودية الخاصة بالركاب، مؤكدا أن الحركة طبيعية ومستمرة بين الجانبين ولم تشهد أي توقف.