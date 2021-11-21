خلاف يدفع 5 مواطنين لحرق 3 سيارات
أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن وزارة التعليم تواصل برامجها ومشروعاتها التطويرية للاستثمار الأمثل في مرحلة الطفولة المبكرة؛...
الرياض : الوطن
16 ربيع الثاني 1443 هـ
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع، ضبطت (17) جراما من مادة...
رجال ألمع: الوطن
16 ربيع الثاني 1443 هـ
أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً...
الرياض : الوطن
16 ربيع الثاني 1443 هـ