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خلاف يدفع 5 مواطنين لحرق 3 سيارات

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رفع إسناد تدريس البنين إلى المعلمات لـ 37 %

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن وزارة التعليم تواصل برامجها ومشروعاتها التطويرية للاستثمار الأمثل في مرحلة الطفولة المبكرة؛...

8cf5180b28.jpg الرياض : الوطن
73369655f7.jpg16 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع، ضبطت (17) جراما من مادة...

icon-byline.pngرجال ألمع: الوطن
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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