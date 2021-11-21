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قائد مانشستر يونايتد «المطرود» يسهر في نادٍ ليلي بعد فضيحة واتفورد (صورة)

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قائد مانشستر يونايتد «المطرود» يسهر في نادٍ ليلي بعد فضيحة واتفورد (صورة) قائد مانشستر يونايتد «المطرود» يسهر في نادٍ ليلي بعد فضيحة واتفورد (صورة)

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انفجرت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد قائد الشياطين الحمر المدافع هاري ماجواير بعد ما بدر منه خلال الساعات الماضية.

وتعرض هاري ماجواير للطرد خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره واتفورد التي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة بخسارة فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، وتعرض هاري ماجواير للطرد في الدقيقة 69 من عمر المباراة والنتيجة تشير لتقدم واتفورد 2-1 فقط ليضع فريقه في مأزق ويزيد من معاناته.

ولم يعبيء هاري ماجواير لخسارة فريقه والتقطته الكاميرات مساء أمس في مدينة واتفورد وهو يسهر في نادي ليلي غير عابيء بفضيحة فريقه والسقوط برباعية مدوية.

وقام نادي مانشستر يونايتد اليوم الأحد بإعلان إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب فريق مانشستر يونايتد في أعقاب النتائج المهينة للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويتعرض خط دفاع مانشستر يونايتد بقيادة هاري ماجواير لانتقادات قوية من بداية الموسم الجاري، في ظل الأداء السيء الذي يظهر عليه الخط الخلفي للشياطين الحمر والذي أضاع جهود الفريق في العديد من المباريات.

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