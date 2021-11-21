في يوم ميلادها.. تعرف على سبب منع بث أغاني فيروز في الإذاعة اللبنانية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تحل اليوم الذكرى 86 لميلاد الفنانة اللبنانية فيروز، التي تعد واحدة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ومالا يعرفه الجمهور أنه تم منع إذاعة اغاني فيروز في الإذاعة اللبنانية عام 1965 بقرار من رئيس الوزراء اللبناني حينها الحاج حسين العويني فما القصة؟

كان الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة يتهيأ للقيام بزيارة رسمية إلى لبنان، وقبل أن يصل أبلغ مستضيفيه رغبته بالاستماع لصوت فيروز، فقرر الرئيس «شارل الحلو» إقامة حفل للضيف الكبير وأبلغ الأخوين رحباني اللذين ووافقا على إحياء الحفل الذي سيقام في تياترو لبنان.

وقاما الأخوين رحباني بإعداد الفرقة وتهيئة البرنامج الذي تضمن اسكتشات وطنية، وموشحات أندلسية، ولوحة عن فلسطين، وفجأة تم إبلاغ الأخوين رحباني وفيروز عن طريق حسن الحسن مدير الإذاعة اللبنانية، ونبيل خوري مدير البرامج، أنه صرف النظر عن إقامة الحفلة في تياترو لبنان، وتقرر إقامتها على مسرح فينيسيا.

ورفض عاصي الرحباني هذا التغيير على اعتبار أن في مسرح فينيسيا فرقة ليلية وبرنامج دائم لا يمكن إيقافه، ولا بالمستطاع فك الديكورات الثابتة وتغيير شكل المسرح ليتلاءم مع احتياجات فرقته التي تقوم عادة بإجراء تمارين وبروفات تستغرق خمسة أيام على المسرح ذاته، التي تقيم عليه الحفلة، وعلاوة على ذلك فالمسرح المذكور غير معد فنياً، ولا يتسع لأعضاء الفرقة والموسيقيين والراقصين الذين أدخلوا على البرنامج.

فيروز - صورة أرشيفية

وطلب عاصي الرحباني مكاناً آخر لاقامة الحفل، ولكن كما يقول الرحباني في حوار صحفي أجراه حينها مع الصحف اللبنانية: «لم نلق آذاناً صاغية، وكان ذلك إيذاناً ببدء الأزمة، ووضعتنا الحكومة في مأزق، حاولنا التخلص منه بأن طلبنا مسرح اليونيسكو فقيل لنا: غير جاهز، قلنا: بيت الدين.. فقيل: بعيد.. قلنا: هاتوا أي مكان معقول.. فقيل: دبروها على العشاء».

وتابع الرحباني: «هنا أدركنا أن اهتمام الحكومة بالفن سطحي، وسيان عندها إذا قدم هذا الفن بشكل لائق، أو بشكل يسيء إلى الفن ولبنان معاً».

- صورة أرشيفية

ورفض عاصي الرحباني أن تغني فيروز على العشاء، وتم إقرار حفل بديل يشترك في إحيائه كبار مطربي لبنان آنذاك: «نور الهدى، صباح، نجاح سلام، وديع الصافي، سميرة توفيق، سعاد هاشم، نصري شمس الدين» ترحيباً بالرئيس الضيف، إلا أن الحبيب بورقيبة اعتذر بلباقة قائلاً إن صحته قد توعكت، لكن الأزمة لم تنته، فقد أصدر رئيس الوزراء اللبناني الحاج حسين العويني قراراَ شفهياً بمنع إذاعة أغاني فيروز في إذاعة لبنان، وقد تابعت مجلة «الأسبوع العربي» في عددها الصادر بتاريخ (15/3/1965) هذه الأزمة كموضوع رئيسي، تصدرته صورة على كامل الغلاف للسيدة فيروز مع عنوان مثير: «الرئيس عويني يقول: حلوا عني أنتم وفيروز».