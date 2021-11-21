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نفى دكتور محمد عبدالرازق، مدير هيئة استاد الإسكندرية الرياضي، ما تردد حول إمكانية إلغاء أو تأجيل مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا، التي يحتضنها استاد الإسكندرية اليوم الأحد بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، بسبب هطول الأمطار والنوة الشديدة التي ضربت مديثة الثغر في الساعات الماضية.

وقال عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" :"لا صحة لما تم تداوله والاستاد جاهز لاستقبال مباراة فاركو وسيراميكا اليوم، كذلك لقاء سموحة وطلائع الجيش غدًا".

وأضاف:" استاد الاسكندرية جاهز لاستقبال المباريات بشكل طبيعي والنوة وهطول الأمطار الشديدة خلال الأيام الماضية لم تؤثر بشكل كبير على أرضيته ويعود ذلك لأعمال الصيانة الشاملة التي تمت فيه قبل بداية فصل الشتاء وبالأخص شبكة الصرف الصحي للملعب".

وأكمل:" تم متابعة العمل منذ الأمس وتجهيز الاستاد على أكمل وجه لاحتضان مباريات الدوري اليوم وغدًا بتوجيهات مستمرة ومتواصلة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية".