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تموين شمال سيناء تعلن الخضر والفاكهة بسوق العريش

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تموين شمال سيناء تعلن أسعار الخضر والفاكهة بسوق العريش تموين شمال سيناء تعلن الخضر والفاكهة بسوق العريش

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أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة داخل سوق العريش، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالتخفيف عن المواطنين.

وأعلنت أمانى اسماعيل مدير عام التموين بالمحافظة أنه تم تحديد الأسعار الاسترشادية للخضر في السوق بواقع: من 4 – 5 جنيهات لكيلو الطماطم، من 7 – 9 جنيهات لكيلو البطاطس، من 3.5 – 4 جنيهات لكيلو البصل، من 3.5 – 4 جنيهات لكيلو الباذنجان العروس، من 4 – 5 جنيهات لكيلو الباذنجان الرومى، من 4 – 5 جنيهات لكيلو الفلفل الرومى، من 7 – 9 جنيهات لكيلو الكوسة، من 7 – 8 جنيهات لكيلو الخيار، من 10 – 12 جنيهات لكيلو الليمون، من 4 – 5 جنيهات لكيلو الجزر، من 7 – 8 جنيهات لكيلو البسلة، من 2- 3 جنيهات لكيلو البطاطا، ومن 10- 12 جنيها للكرنبة.

وبالنسية للفاكهة.. تم تحديد الأسعار الاسترشادية بواقع: من 7 – 8 جنيهات لكيلو الرمان، من 8 – 10 جنيهات لكيلو الجوافة، من 5 – 6 جنيهات لكيلو الكلمنتينا، من 8 – 10 جنيهات لكيلو العنب، ومن 5 – 7 جنيهات لكيلو البرتقال.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق تلك الأسعار اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوع.

المصرى اليوم

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