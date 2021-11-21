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اتفاق البرهان حمدوك يؤكد ضرورة استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي

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اتفاق البرهان حمدوك يؤكد ضرورة استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي اتفاق البرهان حمدوك يؤكد ضرورة استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي

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أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وعبدالله حمدوك الذي وصل إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، لحضور مراسم توقيع الاتفاق السياسي تمهيدا لعودة الأخير لرئاسة السودانية.

وأكد اتفاق البرهان حمدوك على ضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وأن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

وشدد الاتفاق على ضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو. وإلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء.

من جهته، قال حمدوك: «كلما وصلنا إلى نقطة العودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا»، وتابع: «كنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعبا، وعلى الشعب السوداني أن يتوحد.

وأضاف حمدوك: «مصلحة السودان تبقى أولوية». واستطرد: «سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ، وعلينا أن نحقن دم الشعب السوداني ونبدأ في التنمية».

بدوره، قال البرهان: «بتوقيع الإعلان السياسي اليوم نؤسس لبداية تحول حقيقي»، وتابع: «يجب أن نحافظ على التوافق بين المكونات السودانية» وسنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني».

وأشار البرهان إلى أن «حمدوك سيظل محل ثقة، مؤكدا أن الاتصالات لم تنقطع مع حمدوك».

المصرى اليوم

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