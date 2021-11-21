هجوم إلكتروني يستهدف شركة طيران رئيسية في إيران

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أعلنت "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية خاصة الأحد أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها "حافظت" على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

وقالت المجموعة في بيان إن "نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد".

وأضافت "تم الإبقاء على كل رحلات ماهان وفقا للجدول الزمني".

وأوضحت الشركة أنها "كانت هدفا في مناسبات عدة" لهجمات إلكترونية "بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد".

وقال أمير حسين زولانفاري الناطق باسم الشركة للتلفزيون الحكومي "فريق أمن تكنولوجيا المعلومات لدينا يحبط الهجوم السيبراني".

و"ماهان إير" التي أسست قبل 30 عاما، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة. وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران منذ العام 2011.

وبالإضافة إلى الخطوط الداخلية، تقوم بتسيير رحلات إلى أوروبا وآسيا.

في 26 أكتوبر، شل هجوم إلكتروني نظام توزيع الوقود في إيران لمدة أسبوع، ما أدى إلى تحرك أعلى السلطات الإيرانية وتسبب في اختناقات مرورية في المدن الرئيسية لطهران وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.