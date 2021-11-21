أخبار عاجلة

محمد شريف: تلقيت عرضين للإحتراف .. والأهلي قام بتعديل عقدي -
تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية -
هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟ -
رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة -
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي -
محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي -
خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب -
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد -
نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون» -
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل

Print
الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل
بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في المجال

الرياض تشهد تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني أول مارس المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني، يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 1 - 2 مارس 2022م بالرياض، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار مبادرات الهيئة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، ودعم المرأة وتشجيعها على الانضمام إلى هذا المجال, بالإضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، والتمكين الوظيفي والقيادي في مجال الأمن السيبراني.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، والتعريف بالفرص المتاحة في التعليم والتدريب؛ للتأهيل للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وكذلك تمكين التطوير المهني والقيادي للمرأة؛ لزيادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في مجالات الأمن السيبراني.

ويتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات تشمل الوضع الراهن، لتمثيل المرأة مجالات الأمن السيبراني، واستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، ضمن برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني، وسبل تعزيز تلك الجهود.

فيما تشمل موضوعات الملتقى: مناقشة ممكنات التوظيف، والتمكين القيادي للمرأة في مجالات الأمن السيبراني، مثل: توفير التدريب المهني المختص، والتدريب على رأس العمل؛ لاكتساب المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، وريادتها في مجالات الأمن السيبراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

بداية من السبت.. السعودية : السماح بالقدوم من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا

بداية من السبت.. السعودية : السماح بالقدوم من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا

قرار جديد بخصوص القادمين إلى السعودية

قرار جديد بخصوص القادمين إلى السعودية