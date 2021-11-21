غلق مستشفي دون ترخيص في حملة على المنشأت الطبية بـ«أبوحماد»

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بأبوحماد، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة أبوحماد، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى تعمل بدون ترخيص، مزودة بغرف عمليات غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث، نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات، وغلق وتشميع المستشفى الخاصة بالكامل، بعد إخلاء الحالات المرضية المحجوزة بها، وتحويل ٦ حالات بعد الولادة لمستشفي أبوحماد المركزي، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف، ومدير مستشفى أبوحماد المركزي، وبعد استصدار قرار من محافظ الشرقية بالغلق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة أبوحماد، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتنبيه عليهم بعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير العلاج الحر بالمديرية، ولجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.