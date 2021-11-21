وكيل «تعليم قنا» يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

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تفقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الأحد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين وذلك لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب

رافقه خلال الجولة احمد حلمي مدير ادارة التربية الخاصة بالمديرية ومجدى حسن محمد موجه الإعاقة السمعية وطارق أحمد عبدالحليم مسؤول التربية الخاصة بإدارة قنا التعليمية.

وكيل تعليم قنا يتفقد مدرسة الصم

استهل الجولة بتفقد المطعم الخاص بالطلاب وغرف اعداد الطعام والحاسب الآلي وتابع أنشطة الطلاب المختلفة.

وشهد خالد خلال جولته افتتاح المركز الاشارى لخدمة طلاب مدرسة الامل للصم وضعاف السمع وكذلك أولياء الامور ولمساعدة المعلمين الجدد داخل المدرسة في التعامل مع الطلاب وإجادة لغة الاشارة لتسهيل التواصل مع الطلاب كما التقى بعدداً من أولياء امور الطلاب وأستمع إلى المطالب المتعلقة بذويهم موجهاً بسرعة الاستجابة لهذة المطالب، وضرورة توفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الطلاب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة وتخصيص يومان شهرياً لتدريب أولياء الامور على لغة الإشارة من خلال المركز الاشاري.

وكيل تعليم قنا يتفقد مدرسة الصم

كما وجه باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة وتوفير المعقمات والمطهرات لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وللوقاية من فيروس كورونا.

واشاد بالمستوى العام للمدرسة من خلال تفقده الفصول وحجرات الانشطة وتقدم بالشكر للمعلمين على مجهوداتهم مع هؤلاء الطلاب لينعكس بشكل واضح على مستواهم وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق العلمى

وكيل تعليم قنا يتفقد مدرسة الصم