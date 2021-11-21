بقيادة سترلينج.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيخوص به مباراة اليوم أمام فريق إيفرتون، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الـ3 برصيد 23 نقطة، بينما يحل إيفرتون في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر- ستونز- لابورت- كانسيلو.

الوسط: رودري- جوندوجان- برناندو سيلفا.

الهجوم: سترلينج- بالمر- فودين.

فيما جاء تشكيل إيفرتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كولمان- كيين- لوكاس دين.

الوسط: ديلف- آلان- تاونسيند.

الهجوم: جوردون- جراي- ريتشارليسون.