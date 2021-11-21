هاني شاكر ضيف الصالون الثقافي بقصر السينما

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برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر الحالى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بالصالون الثقافى لقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، لعقد ندوة بعنوان «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» بحضور كل من المخرج الكبير عمر عبدالعزيز ورئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار الكبير حلمي بكر والناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، والمنتج محسن علم الدين عضو غرفة صناعة السينما، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين.

وذلك لمناقشة ما وصل إليه الذوق العام والاذواق الفنيه المختلفه التي ظهرت على الساحة مما قد يؤثر سلبا على جيل بأكمله سواء في ذوقه الفنى أو مفهومه عن حرية الرأي والتعبير عنها، نظرا لاختلافها جوهريا وظاهريا عما يجب أن تحمله رساله الفن للتأثير على فكر وثقافة الشعوب، لذا جاءت تلك الندوة للمناقشة وطرح الأفكار المختلفة كى يدرك الشباب المفهوم الصحيح عن حريه التعبير ومعنى الفن الهادف والذوق الراقي، والحفاظ على التراث الفنى.