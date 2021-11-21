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توابع الطقس السيئ.. انهيار شرفتي عقار بالعصافرة شرقي الإسكندرية (صور)

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توابع الطقس السيئ.. انهيار شرفتي عقار بالعصافرة شرقي الإسكندرية (صور) توابع الطقس السيئ.. انهيار شرفتي عقار بالعصافرة شرقي الإسكندرية (صور)

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انهارت شرفتي أحد العقارات، اليوم الأحد، بمنطقة العصافرة بحري، شرق محافظة الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان إخطارًا بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي، وتبين من الفحص انهيار شرفتي أحد العقارات بطريق الكورنيش دون وقوع إصابات.

تم وضع الحواجز الحديدية لحماية المارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ على مدار يومين، تتزامن مع نوة المكنسة أولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء، وتستمر لمدة 4 أيام، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية تكنس البحر.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

المصرى اليوم

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