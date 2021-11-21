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خالد مرتجي يعلن موعد بدء إنشاء استاد الأهلي والمدينة الرياضية

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خالد مرتجي يعلن موعد بدء إنشاء استاد الأهلي والمدينة الرياضية خالد مرتجي يعلن موعد بدء إنشاء استاد الأهلي والمدينة الرياضية

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كشف المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الاهلى والمرشح على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب، في الانتخابات المقرر إجرائها يوم 26 نوفمبر الجاري، عن وجود اتصالات مع عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في انشاء الاستادات ويتم حاليا دراسة التصميمات الهندسية الخاصة بالشكل الإنشائي للإستاد في الداخل والخارج.

وأكد خالد مرتجى أنه سيتم البدء فعليا في عملية انشاء الاستاد على أرض الواقع مع مطلع العام المقبل لتحقيق حلم أعضاء الأهلى وجماهيره.

وقال المهندس خالد مرتجى المرشح على منصب أمانة الصندوق، إن النادى قام بطرح الحقوق الخاصة بتسمية الاستاد، وتلقي عروضا قوية من قبل شركات عالمية تسعى للشراكة مع الأهلى واستغلال اسمه الكبير، ويتم حاليا دراسة كافة العروض لاختيار الافضل والأنسب منها لتحقيق اقصى استفادة مالية للنادى.

وأشار مرتجى إلى وجود دراسات عديدة لتمويل المشروع خاصة أن اسم الاهلى كفيل بانجاح أي مشروع في ظل رؤية النادي لإنجاز الإستاد بالشكل الذي يليق باسم الاهلى وأعضائه وجماهيره

وأضاف مرتجى أن الاهلى سيقام على مساحة 60 فدان، بارتفاع يصل إلى 30 متر وسيتضمن بعض المرافق الخدمية واللوجستية لخدمة الأعضاء والجماهير .

وأشار مرتجى إلى أن تصميم الاستاد يحافظ على هوية النادي الأهلي، ويراعي استمرارية عمل الاستاد بشكل دائم وليس من خلال المباريات فقط، بالإضافة إلى وجود مخطط لدي مجلس إدارة الأهلي لاستغلال لإقامة مدينة رياضية متكاملة ملحقة بالاستاد مع مراعاة جميع الاجراءات اللوجستيه والتجهيزات التي تضمن سلامة وسهول عملية الدخول والخروج بهدف توفير أعلي درجات الراحة للجماهير.

وقال مرتجى إن الاستاد سيشمل متحفا ومنطقة لكبار السن على أقرب نقطة من اللاعبين، مشيرأ إلى أن مسألة تمويل الاستاد حظيت بدراسة متأنية، خاصة أن الخطيب أكد على ضرورة سيادة قرار النادي في مسألة التمويل مع تنوعها ومساهمة الأعضاء والجماهير في هذه العملية.

المصرى اليوم

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