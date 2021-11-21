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خالد الدرندلي : نسعى لتحقيق حلم الأهلاوية بتدشين استاد الأهلي

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خالد الدرندلي : نسعى لتحقيق حلم الأهلاوية بتدشين استاد الأهلي خالد الدرندلي : نسعى لتحقيق حلم الأهلاوية بتدشين استاد الأهلي

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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على منصب أمانة الصندوق في انتخابات الأهلي المقرر لها يوما 25 و26 نوفمبر الجاري أنه يسعى لتحقيق حلم جماهير النادي الأهلي بتدشين استاد الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدرندلي أن استاد النادي الأهلي حلم مجالس إدارة النادي الأهلي السابقة وأنه يسعى لتحقيقه مع مجلس إدارة النادي الأهلي المقبل حال نجاحه.

وأوضح خالد الدرندلي أنه يتم حاليا دراسة التصميمات الهندسية الخاصة بالشكل الإنشائي للاستاد في الداخل والخارج، موضحا أنه سوف يتم البدء فعليا في عملية إنشاء الاستاد على أرض الواقع مع مطلع العام المقبل لتحقيق حلم أعضاء الأهلى وجماهيره.

وأشار الدرندلي إلى أنه نجح في جلب عروض قوية من قبل شركات عالمية تسعى للشراكة مع الأهلى واستغلال اسمه الكبير، وتتم حاليا دراسة كافة العروض لاختيار الافضل والأنسب منها لتحقيق أقصى استفادة مالية للنادى.

وقال الدرندلي إن استاد الأهلي سيشمل متحفاً ومنطقة لكبار السن على أقرب نقطة من اللاعبين، مشيرأ إلى أن مسألة تمويل الاستاد حظيت بدراسة متأنية خاصة.

المصرى اليوم

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