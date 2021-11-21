«التثقيف والإعلام الصحي» يواصل تحذيراته من كورونا وأمراض الشتاء

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يواصل التثقيف والاعلام الصحى التابع لمديرية الصحة بشمال سيناء تحذيراته من فيروس كورونا وأمراض الشتاء، وذلك بتوعية وارشاد المواطنين بطرق الوقاية.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى استمرار التوعية وتوضيح اهتمام الدولة ووزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين.. حيث يتم استمرار تنفيذ مبادرة: «حصن نفسك» لتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا من خلال تلقى اللقاح والتسجيل لذلك من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومراكز التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة.. أو الخط الساخن: 15335.. كما يتم تنفيذ مبادرة: «معا نطمئن» من أجل حماية الأطفال من تعرضهم للاصابة بكورونا أو أمراض الشتاء المختلفة والأمراض المعدية، والحرص على تعليم الأطفال الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وارتداء الكمامة، وتشجيعه دائما على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات لدعم المناعة.

ومن جانبه.. أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى أنه يتم تنفيذ العديد من المحاضرات والندوات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز صحة المواطنين وتوعيتهم بكورونا وأمراض الشتاء والأمراض المعدية وأهمية التطعيمات.

ومن جهة أخرى.. أعدت إدارة التثقيف والاعلام الصحى خطة شاملة لتوعية الأطفال بالمدارس وأولياء أمورهم ( بمناسبة اليوم العالمى للطفل ) بتكثيف الندوات في المدارس للتحذير من مخاطر أمراض الشتاء، والتوصية بطرق وقاية الأطفال منها وتوفير التغذية السليمة لهم لدعم المناعة ووقايتهم من الأمراض المختلفة.