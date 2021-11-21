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أحمد العوضي عن فوزه بجائزة «أحسن ممثل» في مهرجان العرب: شكرا لجمهوري

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أحمد العوضي عن فوزه بجائزة «أحسن ممثل» في مهرجان العرب: شكرا لجمهوري أحمد العوضي عن فوزه بجائزة «أحسن ممثل» في مهرجان العرب: شكرا لجمهوري

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حصد النجم أحمد العوضي على جائزة أحسن ممثل دور أول من مهرجان نجم العرب في دورته السادسة بناء على استفتاء الجمهور العربي والخليجي عن شخصية الخديوي في مسلسل «إللي مالوش كبير» والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021.

وأكد أحمد العوضي أنه فخور جدا بهذا التكريم كونه قائم على تصويت الجماهير، موضحاً أن ذلك يمنحه ثقة بأنه يسير نحو الطريق الصحيح ؤ كما يحمله مسؤولية كبيرة في التركيز جيداً على الخطوة القادمة، موجها الشكر لجمهوره.

يذكر أن مسلسل «اللى ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين «جونيور» وهدى الإتربى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن.

المصرى اليوم

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