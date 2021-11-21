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الإعدام لنجار قتل مزارعًا بطلق ناري لخلافات بينهما بالشرقية

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الإعدام لنجار قتل مزارعًا بطلق ناري لخلافات بينهما بالشرقية الإعدام لنجار قتل مزارعًا بطلق ناري لخلافات بينهما بالشرقية

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صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى. وأمانة سر محمد عفت، على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقا لنجار موبيليا، لإدانته بقتل مزارع بأعيرة نارية لخلافات بينهما.

تعود أحداث القضية رقم 12850 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول «إ. م. ع» جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والكتف اليسرى.

وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات، وبسؤال «ز. ن»، 23 عاما عامل زراعى، مقيم عزبة زكى بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، أقر بأنه أبصر المتهم حال خروجه من الأراضى الزراعية متجها نحو المجنى عليه، حاملا سلاحا ناريا بندقية آلية مطلقا منها عيارين ناريين صوبه ما أدى لوفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، ويُدعى «م. ر .ع» 35 عاما نجار موبيليا، وذلك لخلافات سابقة بينهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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