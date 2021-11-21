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الإعدام شنقًا لعامل في مخبز قتل شابًا بطلق ناري لخلافات بينهما بالشرقية

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الإعدام شنقًا لعامل في مخبز قتل شابًا بطلق ناري لخلافات بينهما بالشرقية الإعدام شنقًا لعامل في مخبز قتل شابًا بطلق ناري لخلافات بينهما بالشرقية

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صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى. وأمانة سر محمد عفت، على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقا لعامل في مخبز قتل شاب لخلافات بينهما بطلق نارى.

تعود أحداث القضية رقم 17508 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول «ك. ال. ص» مقيم ببندر بلبيس جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش.

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال والد المجني عليه، أقر بأنه أبصر المتهم ممسكا سلاحا ناريا «فرد خرطوش» مطلقا عيارا منه صوب نجله، محدثا إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات بينها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويدعى «إ. ي. ال» 25 عاما، عامل بمخبز، مقيم بالعاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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