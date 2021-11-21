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الرياض – مباشر: قال وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، إن تبني تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة يعكس الدور الريادي للمملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية وعلى مختلف الأصعدة، ويجسد تميز المملكة في التعامل مع جائحة كورونا واستفادتها المثلى من التقنيات الرقمية الحديثة.

وأشار وزير الصحة، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) "عبر الشبكة الافتراضية"، بحسب بيان لمجلس الضمان الصحي، إلى البدء في تنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة، شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، حيث تعد الصحة الرقمية شريكاً محورياً للتحول في القطاع الصحي.

ونوه الوزير، بأنه خلال جائحة كورونا كانت التقنيات الرقمية أحد أهم ممكنات التعامل مع الجائحة، حيث تم إطلاق أول خريطة تفاعلية لبيانات كورونا لتوفير الإحصائيات الدقيقة، وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك البيانات التي مكنت من أخذ القرارات الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف الجلاجل، أن مؤتمر همس 2021 يتضمن العديد من الأهداف؛ لعل من أبرزها بحث التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز الدور بأهمية تقنية المعلومات الصحية، ودورها المؤثر في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، والاستخدام الأمثل للموارد.

ومن جهته، قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، نهار بن مزكي العازمي، إن إقامة هذا المؤتمر تأتي لإتمام الدور الذي يقوم به المجلس بالعمل على وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة والنهوض النوعي بخدمات الرعاية الصحية، ومناقشة التحديات الراهنة في المجال الصحي وطرح الرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة للقطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف العازمي، أنه سيتم خلال المؤتمر تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية عن التحديات التي تواجه النظم الصحية والحلول المتاحة لتطويرها، وتسخير الصحة الرقمية لبناء استجابات فعالة للأوبئة المستقبلية، وكذلك الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان في هذه الفترة التي نشهد فيها الكثير من التحولات الاستراتيجية في القطاع الصحي، خصوصاً ما بعد جائحة كوفيد- 19؛ بتبني تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة، وإبراز دورها الفعال وإسهاماتها في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين منها.

وأفاد العازمي، أنه سيتم بحث التعاون لتطوير أنظمة قياس نضج الأنظمة الصحية في المملكة كأول تعاون من نوعه في العالم مع (HIMSS)، بالإضافة إلى تطوير وتنمية القوى العاملة في مجال الصحة الرقمية وإبراز جهود المملكة في التطور الرقمي الصحي من خلال قنوات همس المختلفة.

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