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محمد سعيد يشارك بمسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» مع إنجي المقدم

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محمد سعيد يشارك بمسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» مع إنجي المقدم محمد سعيد يشارك بمسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» مع إنجي المقدم

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يشارك الفنان محمد سعيد الشهير بـ«جبس » في مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» الذي يعد أول عمل درامي له ومقرر عرضه يوم الأحد المقبل، على إحدى القنوات العربية.

كما أن مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45»، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه في 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل بطولة إنجى المقدم، عمر الشناوى، هيدى كرم، سالى شاهين، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى، وإخراج مصطفى أبوسيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للإستفادة من الإنفصال، وذلك في إطار كوميدي.

ويذكر أن «قواعد الطلاق الـ 45» يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجى المقدم في الدراما التليفزيونية، وقدمت آنجى آخر أعمالها مسلسل «الاختيار 2، في شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، أسماء أبواليزيد، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل»هجمة مرتدة«مع أحمد عز، وهند صبرى.

كما طرح محمد سعيد على، الشهير بـ«جبس مصر» مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «الإكسلانس»، ليعود بها إلى أغاني الراب من جديد عقب غياب استمر 7 سنوات،وهي من كلمات محمد عليوة، وتوزيع إسلام الأبيض، وتم تصويرها كليب تحت قيادة المخرج محمد غنيم.

المصرى اليوم

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