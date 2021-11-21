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«هاني شاكر عنده حق».. عبدالباسط حمودة يعلن رأيه في قرار منع مغني المهرجانات

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«هاني شاكر عنده حق».. عبدالباسط حمودة يعلن رأيه في قرار منع مغني المهرجانات «هاني شاكر عنده حق».. عبدالباسط حمودة يعلن رأيه في قرار منع مغني المهرجانات

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كشف المطرب الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة، رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات من الغناء.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على شاشة MBC :«أستاذ هاني شاكر عنده حق، هاني شاكر مغلطش هو بيقولك احنا هنعمل امتحان اللي يغني وينجح على عيني وراسي، اللي مش بيغني طيب هيعملوا أي ماهو مش بيغني».

وأضاف :«وطبعا لازم يكون معاه كارنيه وتصريح ومصنفات وسياحة، أنا من السبعينات كنت بروح المصنفات يقولولي دي لا وتروح خمس ست مرات لحد ما تنزل الاغنية «.

وتابع :«هانى شاكر مش عاوز لفظ خارج، ومنقدرش نلومه في حاجة، وهو لم يمنع شخص عن أنه ياكل عيش، بس المهم أن المطرب يقول الكلمة الحلوة».

وأختتم :«وهانى شاكر قيمة وقامة وفنان كبير وفاهم كل حاجة، والكلام ده كله ميمنعش أن فيه مطربين في المهرجانات بتغني كويس أوي».

كان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.
وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على (الشهير بمسلم)، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

المصرى اليوم

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