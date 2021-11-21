«حدوتة مريم» من «زي القمر» الحلقة الأولى.. معاناة طفلة في دار أيتام

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عرضت قناة cbc، أولى حلقات حدوتة «مريم» من مسلسل «زى القمر»، والذى تقدم بطولتها الطفلة ريم عبدالقادر، وبدأت الحلقة الأولى باستعراض الأحداث داخل دار أيتام، وتظهر المشرفة على الدار (سلوى عثمان)، وتتواجد في الداخل الطفلة مريم (ريم عبدالقادر)، والتي وجدها حارس الدار ملقاه أمام الباب، متأثرة بجروح بسبب عض الكلب لها، ليقوم مسئولي الدار بمتابعة حالتها حتى يتم شفاؤها.

تظهر أسرة رشا مهدى واسلام حافظ، حيث يطلب طفليهما زيارة دار أيتام لإدخال السعادة على قلوب أطفال مثلهم، وبعد وصولهم للدار، تطلب المديرة (عفاف شعيب) منهما

تبني الطفلة مريم، منطوية ولها معزة خاصة عندها، كما أن الدار تمر بظروف سيئة ستضطرها للغلق، ليوافقا على ذلك الطلب ولكن بعد فترة من الوقت.

يجد إسلام حافظ عائقاً أمامه لتبنى الطفلة مريم، وهو وجود فرص عمل جيدة في الكويت وان يستطيع التواجد وتربية الطفلة مريم إلا أنه يفاجئ بغضب أبنائه وذلك لارتباطهم الشديد بمريم، التي عندما تعلم بسفر رشا مهدي وإسلام حافظ تبكي كثيرًا، وتنتهي الحلقة على تأثر حالتها الصحية بذلك الأمر.

يشار إلى أن حكاية «مريم» بطولة ريم عبدالقادر وإسلام حافظ وسارة الشامي وحسام فارس ورشا مهدي وهاجر الشرنوبي ويوسف الأسدي ومحمد فاروق شيبة ورحاب حسين ورحمة أحمد ورفل عبدالقادر وجهاد عصام وهنا زهرام وإبرام سعيد وضيف شرف جمال يوسف وعفاف شعيب وسلوى عثمان، وهي من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.

وتعرض حدوتة «مريم» من مسلسل «زى القمر» على قناة cbc، الساعة الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، هي الحدوتة الحادية عشر من مسلسل «زى القمر» في موسمه الثانى والذى تقف على إنتاجه المنتجة مها سليم.

يذكر أن المنتجة مها سليم تعمل حالياً على التحضير لمسلسل جديد بطولة مى كساب من 15 حلقة، وهو فكرة نصر الدين ناجى، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى للعرض في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.