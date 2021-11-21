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اتفاق سياسي في السودان.. تكوين حكومة مدنية مستقلة تكنوقراط

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اتفاق سياسي في السودان.. تكوين حكومة مدنية مستقلة تكنوقراط اتفاق سياسي في السودان.. تكوين حكومة مدنية مستقلة تكنوقراط

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انطلقت مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان بين عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي.

وأكد الطرفان على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان.

كذلك ضم الاتفاق السياسي اتفاق الطرفان على إنفاذ الشراكة بثقة مع الالتزام بتكوين حكومة مدنية مستقلة تكنوقراط، والتأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

كذلك ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني، أعلن إطلاق سراح عبدالله حمدوك، ورفع الإقامة الجبرية عنه، وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء لرويترز عنه رفع الإقامة الجبرية والقيود عن تحركات عبدالله حمدوك، التي تمكرزت حول منزله اليوم الأحد.

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