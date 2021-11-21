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سيعود لنادي .. تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع

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سيعود لنادي الزمالك .. تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع مرتضى منصور سيعود لنادي .. تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع

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كشف مصدر داخل نادي عن تفاصيل الساعات المقبلة داخل أروقة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة والتي تدير النادي.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد في الساعات الجارية جلسة مع رئيس النادي السابق لوضع خارطة الطريق.

وأوضح المصدر أن الوزير قرر عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل.

وشدد المصدر على أن رحيل اللجنة المؤقتة الحالية سيكون يوم 23 نوفمبر الحالي بعد 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدًا الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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