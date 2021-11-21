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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات المقبلة داخل أروقة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة والتي تدير النادي.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد في الساعات الجارية جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق لوضع خارطة الطريق.

وأوضح المصدر أن الوزير قرر عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل.

وشدد المصدر على أن رحيل اللجنة المؤقتة الحالية سيكون يوم 23 نوفمبر الحالي بعد 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدًا الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.