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محافظ أسوان يقرر منع إعادة بناء المنازل المتضررة في مخرات السيول

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محافظ أسوان يقرر منع إعادة بناء المنازل المتضررة في مخرات السيول محافظ أسوان يقرر منع إعادة بناء المنازل المتضررة في مخرات السيول

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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن الأسر المتضررة التي تقع منازلها في مخرات السيول لن يسمح بإعادة إنشاء هذه المنازل مرة أخرى وخاصة في ظل توفير المحافظة البديل المناسب لهم لإيوائهم بعمارات حى السلام، بجانب صرف التعويضات المقررة لهم من صندوق تطوير العشوائيات في حالة وقوع هذه المنازل ضمن المناطق العشوائية الغير آمنة سواء في عزبة الفرن بكيما، أو مناطق الصحابى والناصرية .

ولفت إلى أن منظومة إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية بواسطة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى صرف المساعدات العينية والإعانات العاجلة تتم تحت إشراف اللجنة التي تم تشكيلها لضبط آلية هذه المنظومة وضمان وصول دعم الأسر المتضررة لمستحقيها .

المصرى اليوم

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