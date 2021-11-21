السكرتير العام المساعد يتفقد الأعمال الانشائية لمشروع المكتبة الإقليمية بقنا

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أجرى محمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمبنى المكتبة الإقليمية بميدان الدولفين بوسط مدينة قنا، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى الشركة المنفذة، وذلك للإطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، وتذليل اية عقبات تعترض سير عمل المشروع .

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المكتبة مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبنى الرئيسى للمكتبة يقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، ويتكون من «بدروم، دور أرضي، 4 طوابق علوي»، وسوف تضم «مكتبة طفل، مكتبة للكبار، قاعة اجتماعات، كافتيريا، قاعة سينما، قاعة تدريب للغات، قاعة حاسب آلي»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بمبنى المكتبة وجارى العمل في التشطيبات النهائية والسور الخارجى .

وأضاف «السكرتير العام المساعد» أن المكتبة سوف تثرى الحركة الثقافية بقنا، وستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي من خلال رفع الوعى الثقافي لديهم، حيث ستضم مكتبة رقمية ونادى لتكنولوجيا المعلومات وبرامج تدريبية للكوادر الفنية، فضلا عن دورها في تقديم المواد العلمية للباحثين في مختلف المجالات.

سكرتير عام مساعد قنا يتفقد المكتبه العامة

سكرتير عام مساعد قنا يتفقد المكتبه العامة