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العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة

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العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة
قال: بعض الدول تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابات مما أثر على أداء القطاعات الصحية

العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات 

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم "إننا نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين".


وأضاف العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات في المملكة: العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعاً في معدلات الإصابات، مما أثر على أداء القطاعات الصحية.

وكشف العبد العالي أن عدد الجرعات المعطاة بالمملكة تجاوز 47 مليون جرعة، وأكمل الجرعتين 22.1 مليون شخص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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