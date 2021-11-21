أخبار عاجلة

نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
هبة رشوان توفيق: والدي ما زال يحب أختي أية وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي -
عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري -
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو) -
مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي» -
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقنية جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي

Print
"تقنية جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي "تقنية جدة" تفتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي
للفصل التدريبي الثاني إلكترونياً بدءًا من اليوم  ولمدة 10 أيام

أعلنت الكلية التقنية بجدة للبنين فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 / 1443 وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول بدأت إلكترونياً اليوم الأحد السادس عشر من الشهر الهجري الجاري وتستمر 10 أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى القادم ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد المهندس عسلي أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد 8 جمادى الأولى وحتى اكتمال الطاقة الإستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لإختبار القدرات، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول .

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وتشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية،التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفروالسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريدوالتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية مؤكدًا أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار