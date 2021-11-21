لماذا الانقسام بين الفرح والحزن بنزول المطر؟.. خبيرة الطاقة تجيب

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قالت الدكتوة مها العطار خبيرة علم طاقة المكان (الفينغ شوي) إن مشهد الأمطار في غالبية الدول العربية لم يتغير منذ قرون، موضحة أن المطر ينزل ويسد البلاعات ويقف المرور، ويسبب الطين في الشوارع المتربة، فنجد مشهدا يسبب بعض الصعوبة أحيانآ بعكس غالبية دول العالم التي تستفيد من الأمطار، وتجعل الناس سعيدة بها .

ولفتت العطار إلى أن هناك حالة إنقسام بنزول المطر بين فريق يفرح وآخر يغتم بنزولها .

وأضافت: «الذي يفرح بنزول المطر تراه غافلا عن الدعاء تحت المطر، وتلقي الرحمات، على الرغم من إننا قد نجد سعيدا مثل الأطفال ويرقص، ولكنه لا يعلم إنه وقت الدعاء والسعادة».

وتابعت أن الذي يغتم بنزول المطر هو في الأصل هو شخص محروم من الخير، ينظر تحت قدمة من خوف أو خسارة في الأرض أو المنزل أو السيارة، هي ليست خسارة ولكن وقت نزول الرحمات والغيث.

وأكدت أن علم الطاقة يبين فضل الدعاء خاصة عند نزول المطر، لأننا رأينا كثير من الناس يغفل أن يدعو عند نزول المطر، لأنه لا يعلم ما الحكمة في هذا الوقت .

وأشارت إلى أن نزول الأمطار هو من آثار رحمة الله، وهو وقت بشرى للمؤمنين، مستشهدة بقوله تعالى: (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته )، ( من رحمته ) أي المطر، ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات)، وقوله تعالى: ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته)، قائلة «فلما كان هذا وقت تنزل رحمات الله، كان وقتا ترجى فيها الاستجابة».

وأكدت أنه يفضل أن يكشف الإنسان شيئًا من بدنه ليصيبه المطر، ففيه البركة، يقول الله تعالى.. ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ).

كما أشارت إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الأمطار: (ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر) وقال إيضآ (اطلبوا إجابة الدعاء عند إلتقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر، وهناك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر كان يقول «اللهم صيبا نافعا» وينبغى أن يقال عند نزول المطر وبعده (مطرنا بفضل الله ورحمته).

ونصحت مها العطار بأنه يجب علينا أن نسعد بنزول المطر وندعو الله من فضلة، وألا نحزن لأن هناك الخير والبركة في المطر، وأبواب السماء مفتوحة.

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