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رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد مشروع «حقوق المسنين»

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رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد مشروع «حقوق المسنين» رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد مشروع «حقوق المسنين»

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رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون حقوق المسنين.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة غد الأثنين.

وتنص المادة الأولى التي وافق عليها المجلس:

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون أخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تنص على:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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