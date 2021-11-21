أبرزهم محرز وصلاح وثلاثي الهلال السعودي .. الغائبون عن كأس العرب

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تنطلق بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل، وهي النسخة العاشرة من البطولة، بمشاركة 23 منتخبا تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستلعب البطولة على ملاعب كأس العالم 2022.

ونستعرض معًا في السطور التالية أبرز النجوم الغائبين عن منتخباتهم:

منتخب مصر

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.

عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني.



منتخب تونس

ديلان برون لاعب ميتز الفرنسي.

وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان الفرنسي.

منتخب الجزائر

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي.

إسماعيل بن ناصر لاعب إي سي ميلان.

سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

المنتخب المغربي

حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وثلاثي نادي إشبيلية الإسباني منير حدادي، ياسين بونو، يوسف النصيري.



المنتخب السعودي

ثنائي الهلال سالم الدوسري وياسر الشهراني لاعبا الهلال السعودي.



ويشارك المنتخب المصري في هذه النسخة من البطولة، وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، أعلن قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمود جاد- محمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- أيمن أشرف- أحمد ياسين- محمد عبدالمنعم- مروان داوود.

الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- مهند لاشين- إمام عاشور- عمر كمال- أحمد رفعت- أفشة- مصطفى فتحي- زيزو.

الهجوم: محمد شريف- مروان حمدي- أسامة فيصل- حسين فيصل.

مع بعض الغيابات المحلية المصرية مثل:

طارق حامد لاعب الزمالك.

محمد أبوجبل حارس الزمالك.

محمود علاء لاعب الزمالك.

واستبعاد لاعبي بيراميدز نظرًا لارتباطهم بمباريات بطولة الكونفدرالية.