أبرزهم زيدان.. 5 مدربين على طاولة مانشستر يونايتد لخلافة سولشاير

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أعلن مانشستر يونايتد رحيل مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير رسميًا عن منصبه بشكل رسمي، بعد الخسارة بأربعة أهداف نظيفة أمام واتفورد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح اليونايتد في بيانه أن قائد الفريق السابق مايكل كاريك سيقود الفريق في المباريات المقبلة، بينما يبحث النادي عن تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في 19 ديسمبر 2018، كمدرب مؤقت خلفا للراحل آنذاك البرتغالي جوزيه مورينيو.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» 5 مدربين يُمكنهم تعويض رحيل سولشاير عن مانشستر يونايتد في السطور التالية:

1- زين الدين زيدان

بناءً على تقارير واسعة النطاق، فإن المدير الفني السابق لريال مدريد هو الخيار المُفضل لإدارة مانشستر يونايتد لخلافة سولشاير.

تقتصر خبرة زيدان الإدارية على فترتين مع ريال مدريد، لكنهما كانتا فترات ناجحة للغاية. تولى زيدان المسؤولية لأول مرة في يناير 2016، بعد فترة قضاها كمدرب رئيسي لفريق ريال مدريد كاستيا، وقاد زيدان الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من ذلك العام وأصبح المدرب الوحيد الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات متتالية. كما قاد الفرنسي ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2017.

بعد مغادرته في نهاية موسم 2018، عاد الفرنسي إلى البرنابيو في مارس 2019 وحصل على الدوري الإسباني مرة أخرى في الموسم التالي. قرر زيدان مرة أخرى الابتعاد في مايو في وقت سابق من هذا العام.

يبدو أن المدرب الفرنسي البالغ من العمر 49 عامًا، وهو أحد أفضل لاعبي الوسط في التاريخ، يُقنع إدارة اليونايتد، كلاعب ومدرب بسبب خبراته الطويلة في عالم كرة القدم، وبالطبع سيحظى باحترام اللاعبين وقد أثبت ذلك من خلال خبرته في العمل مع كبار اللاعبين والشخصيات الكبيرة.

في الواقع، لقد عمل بالفعل مع اثنين من أفضل لاعبي اليونايتد في الوقت الحالي، والانتقال إلى أولد ترافورد سيشهد لم شمله مع كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران.

2- بريندان رودجرز

يبدو أن مدرب ليستر سيتي يتصدر قائمة المتنافسين، على الرغم من وضعه الحالي الصعب وماضيه مع ليفربول.

كان رودجرز، 48 عامًا، بمثابة اكتشاف كبير لنادي ليستر خلال موسمين ونصف العام الذي قضاه في تدريب الفريق، حيث قاد الثعالب إلى المركز الخامس متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

كما حقق الإيرلندي الشمالي أداءً جيدًا في ليفربول حيث قاد حملة موسم مثير لمطاردة للقب في موسم 2013/14، لكنه لم يرق إلى مستوى مانشستر سيتي. انتهت فترته في آنفيلد عندما بدأت النتائج في الانخفاض، وعاد إلى الإدارة مع فريق سيلتيك، وفاز بجميع الألقاب المتاحة حتى انتقاله إلى ليستر.

3- إريك تن هاج

مكان آخر في قائمة تين هاج لأياكس. ارتبط الهولندي ببرشلونة وتوتنهام في الأسابيع الأخيرة، وهو الآن مرتبط بتدريب اليونايتد.

حقق تن هاج، 51 عامًا، نجاحًا كبيرًا منذ وصوله إلى عمالقة أمستردام في عام 2017، حيث فاز بلقبين في الدوري الهولندي- وكان من المحتمل أن يفوز باللقب الثالث إذا لم يتم إلغاء موسم 2019/20- وكأسين من بطولة الكأس.

لقد جذب هو وفريقه انتباه عالم كرة القدم حقًا، على الرغم من ذلك، في دوري أبطال أوروبا 2018/19، حيث وصلوا إلى نصف النهائي وهم يلعبون كرة قدم رائعة للغاية.

يجب أن يعمل اهتمام تين هاج بالتفاصيل التكتيكية في مصلحته حيث يسعى اليونايتد للحصول على مدرب يأمل في مواجهة مدربين كبار أمثال بيب جوارديولا وتوماس توخيل ويورجن كلوب. ومع ذلك، بالنظر إلى معاناة النادي الحالية، فإن افتقاره إلى الخبرة مع نادٍ كبير في دوري الدرجة الأولى يمكن أن يجعل تين هاج يُعاني.

4- ماوريسيو بوتشيتينو

كان العديد من مشجعي اليونايتد يصرخون من أجل بوتشيتينو للحصول على منصب المدير الفني للشياطين الحُمر عندما رحل البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018. في ذلك الوقت، كان الأرجنتيني مسؤولاً في توتنهام وسيستمر في قيادة النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من ذلك الموسم.

هل يمكن أن يكون الوقت قد فات على يونايتد لاتخاذ هذه الخطوة؟ بوتشيتينو الآن في باريس سان جيرمان ويبدو جيدًا في طريقه للفوز بلقب الدوري الأول له كمدرب (يتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة). في حين أن المنصب الإداري في باريس سان جيرمان قد يكون محفوفًا بالمخاطر، إلا أنه من غير المُرجح أن يكون بوتشيتينو حريصًا على تداول نصيبه في باريس لمواجهة التحديات العديدة التي قد يواجهها في مانشستر.

5- دارين فليتشر

يبدو أن فليتشر هو مدرب مانشستر يونايتد المقبل، لكن بصفة مؤقتة بعد رحيل سولشاير، وبرغم تواجده ضمن الجهاز الفني للمدرب النرويجي، إلا أنه سيبقى حتى الاستقرار على مدرب دائم.

ولعب فليتشر بقميص الشياطين الحُمر خلال فترته الذهبية ما بين 2000 وحتى عام 2015، ويعد أحد لاعبي الجيل التاريخي للسير أليكس فيرجسون، حيث كان مساهمًا في حصد الفريق العديد من البطولات والإنجازات.