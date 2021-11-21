المقاولون: تقنية الـ «فار» نقمة على الفريق

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يرى محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» نقمة على الفريق، مؤكدًا أن ما يحدث أمر غير منطقي.

وكان المقاولون العرب تعرض للخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عادل، في تصريحات إذاعية: «تقنية الفار نقمة على المقاولون العرب، كان لنا هدف صحيح ملغي أمام الأهلي»، مضيفًا: «نعم، الأخطاء غير مقصودة، لكن حكام الفيديو بحاجة لزيادة التدريبات واكتساب المزيد من الخبرات، ما يحدث أمر غير منطقي، هذه ثالث مباراة نتأثر فيها».

وأوضح: «حكم الساحة بات يعتمد على قرار حكم الفيديو وكذلك حكمي الراية، أعتقد أن أخطاء الحكام كانت أقل قبل تطبيق الفيديو».

يذكر أن المقاولون العرب يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.